Como-Roma, Gabrielloni: "Ci mancava tanto la vittoria". Nico Paz: "Meritavamo una serata così"

Il Como batte la Roma 2-0 e dopo più di due mesi ritrova il successo in campionato, condannando i giallorossi all'ennesimo passo falso in trasferta. A fine partita l'attaccante Gabrielloni e Nico Paz hanno parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le loro parole.

GABRIELLONI A SKY SPORT

Non hai scelto una partita banale per segnare il primo gol in A.

"Sono felicissimo, ci mancava tanto la vittoria. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e non era facile contro una grandissima squadra. C'è tanta felicità".

GABRIELLONI A DAZN

Portaci sotto la curva, che emozione è stata?

"Una gioia incredibile e una liberazione, lo aspettavo. Delle volte quando stai fuori non è facile aspettare il tuo momento, ho aspettato con impazienza e sono contento di aver aiutato la squadra. Siamo un grande gruppo, ci mancava tanto la vittoria e abbiamo messo tutto in campo, finalmente un po' di fortuna ci ha aiutato e siamo felicissimi.

Hai portato questa squadra dalla Serie D a vivere questa notte. Te lo saresti mai immaginato?

"Qualche anno fa non avrei mai pensato di essere qui, merito della società e di tutta la gente, ho dato il mio contributo e per me è motivo d'orgoglio. Sapevo sarebbe arrivato questo momento, lavoro tanto ed era solo questione di tempo. Sono felice che sia arrivato oggi dopo due mesi che non vincevamo, per la squadra ha un significato".

Fabregas quanto vi carica?

"Tanto, oggi è stata una partita in cui abbiamo reagito a un momento difficile, meritavamo qualche punto in più, in tante partite siamo stati sfortunati, sapevamo che oggi sarebbe stata la nostra notte. Chi è entrato ha fatto un grande lavoro, questo è lo spirito giusto e questo è quello che il mister ci chiede".

NICO PAZ A SKY SPORT

Tanta gioia e il tuo gol nel finale.

"È da tanto che meritavamo una serata così per come stavamo giocando e per la nostra gente. Complimenti a Gabrielloni perché è quello che rappresenta più di tutti quello che rappresenta questo club".

NICO PAZ A DAZN

Una delle serate più belle per te.

"E' stata una notte incredibile, un onore vincere davanti la nostra gente contro una squadra di livello come la Roma".