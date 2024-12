Como-Roma, Fabregas: "Belotti è forte, speriamo faccia bene oggi. Ranieri è una leggenda"

Dopo le vittorie con Lecce e Braga, la Roma fa tappa in casa del Como per la 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni dei cronisti:

FABREGAS A SKY SPORT

Com'è andata questa settimana di allenamento?

"Abbiamo preso troppi gol, la cosa curiosa è che si concede poco ma subiamo troppi gol. Non è sempre sfortuna. È una fase di personalità che di tattica o calcio".

Formazione simile col Venezia, sta recuperando giocatori.

"Siamo stati penalizzati dagli infortuni, non ne parlo mai. Abbiamo avuto cinque partite al 100%, poi ci hanno rubato il cuore della squadra ma dobbiamo continuare a lavorare, piano piano quella sensazione di essere compatti".

Belotti?

"Bene, è un giocatore forte e non lo scopriamo adesso. Ha fatto bene col Venezia e ha segnato. Diciamo sempre che il Como gioca bene, ma si crea tanto e si segna poco. Lui è forte dentro l'area, speriamo faccia bene dentro l'area".

FABREGAS A DAZN

Barba e Belotti?

"Abbiamo scelto Barba perché è un centrale sinistro, praticamente si trova tante volte anche come braccetto per dare stabilità a sinistra. Non avevo tantissima scelta, non ci sono due terzini. Belotti sta facendo bene e non ha mollato mai, ha trovato il gol e ha fatto bene la fase difensiva col Venezia. È forte dentro l'area, se possiamo creare occasioni penso possa essere il giocatore giusto per fare gol".

Ranieri?

"Se devo applaudirlo lo farò, è una leggenda e ha sempre fatto bene ovunque. È un personaggio storico. Sarà un piacere dividere la partita con lui oggi".

La Roma senza punta?

"Abbiamo preparato due partite: una con Dovbyk e una con Dybala. Sono due squadre diverse, quindi cambia. C'è tanta tensione con Dybala ma dobbiamo giocare la nostra partita con resilienza, mentalità e forza. È quello che manca a questa squadra. Si concede poco ma ci segnano tanto, si crea tanto e si segna poco. Dobbiamo migliorare tantissimo".