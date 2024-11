Verona-Roma, Zanetti: "Grande squadra davanti, ma dobbiamo ritrovare il nostro spirito"

Dopo la vittoria casalinga col Torino, la Roma fa visita al Verona di Zanetti nell'11a giornata di campionato nella sfida in programma alle 18.00 al Bentegodi. Prima del fischio d'inizio il tecnico gialloblù Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZANETTI A DAZN

Ha chiesto maggior gol, ma serve anche equilibrio. Su cosa ha lavorato?

"Credo che la fase difensiva sia un lavoro di squadra, i gol presi vanno analizzati. Abbiamo preso gol non per mancanza di equilibrio ma su molte ingenuità. I numeri non sono dalla nostra parte dal punto di vista difensivo, ma dal punto di vista offensivo sì. Siamo alla ricerca dell'equilibrio, che è la cosa più importante".

In queste ore ha visto qualcosa di diverso negli occhi dei ragazzi?

"Ho visto gli occhi giusti, ma in questi momenti di parla tanto e si tira fuori il massimo da dentro. Ma l'unica cosa che conta è il campo, la risposta va data in campo. Abbiamo davanti una grande squadra, ma dobbiamo ritrovare il nostro spirito perché ci siamo un po' smarriti. Anche se abbiamo perso abbiamo sempre dato dimostrazione di avere carattere, in questo momento l'abbiamo un po' perso".

I leader in campo?

"I leader sono importanti, ma sono ancora più importanti i leader tecnici soprattutto quando hai una squadra ricca di stranieri e la comunicazione non sempre è facile. Va dimostrato sul campo l'attaccamento alla squadra e alla maglia".

ZANETTI A SKY SPORT

Juric ha detto che si aspetta una partita intensa, sarà così?

"Sì, deve essere così. Dobbiamo dare una risposta importante dal punto di vista caratteriale, dove ultimamente siamo mancati e in questa piazza non deve mai mancare".

Forse c'è nervosismo?

"Abbiamo dimostrato tante volte il carattere, ultimamente ci siamo smarriti. Deve essere una base per fare un campionato di sofferenza. Abbiamo perso anche lucidità con questi cartellini. Dobbiamo avere chiaro il nostro obiettivo e non perderci nei pensieri negativi".

Oggi due assenze...

"Per un motivo o nell'altro non siamo riusciti a dare continuità ad una squadra, ma ogni giocatore chiamato in causa deve dare il suo contributo".

Ha dormito?

"Sì. La sofferenza c'è sempre, tutti gli allenatori vogliono vincere e dare il massimo. Mi piacerebbe dormire questa sera".