Verona-Roma, Suslov: "L'importante è essere uniti per raggiungere l'obiettivo"

Dopo la vittoria casalinga col Torino, la Roma fa visita al Verona di Zanetti nell'11a giornata di campionato nella sfida in programma alle 18.00 al Bentegodi. Prima del fischio d'inizio il gialloblù Suslov ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SUSLOV A DAZN

Quali sono le sensazioni della squadra e cosa ti aspetti?

"Crediamo che possa essere una giornata positiva, abbiamo avuto due incontri in settimana dove abbiamo cercato le soluzioni".

Zanetti ha chiesto leader in campo e nella squadra, senti di poter ricoprire questo ruolo?

"Non devo forzare per essere un leader, deve venire naturalmente. La cosa importante è essere uniti per raggiungere l'obiettivo".