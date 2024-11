Verona-Roma, SOULÉ: "Il gol è stato una liberazione, ma non sono contento. Tutti crediamo nel gioco del mister"

Ko al Bentegodi. Dopo la vittoria col Torino, la Roma perde in casa del Verona 3-2 nell'11a giornata di campionato. Dopo la partita Matias Soulé, autore del primo gol romanista, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SOULÉ A DAZN

È arrivato il primo gol con la Roma, una serata agrodolce ma c'è più rammarico.

"Non sono per niente contento, era una partita che dovevamo vincere come altre ma purtroppo non è andata così. Meritavamo molto di più ma non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo uscire da questa situazione e riprenderci presto".

Devi alzare i numeri, puoi fare molto di più a livello di assist e gol.

"Il gol è stato una liberazione, non avevo ancora segnato ma per come è andata la partita mi aspettavo andasse diversamente. Devo fare molto di più, sono consapevole di questo, a livello di gruppo e individuale dobbiamo uscire da questa situazione, lavorando tanto ci riusciremo".

Che spiegazione vi date di questi alti e bassi di questa Roma?

"Dobbiamo migliorare in alcuni momenti della partita, non dobbiamo abbassarci quando stiamo vincendo, poi se la partita inizia diversamente dobbiamo capirne i momenti a livello di squadra. Questo ci manca, capire i momenti della partita perché succede sempre che ci fanno gol dal niente".

SOULÉ IN CONFERENZA STAMPA

C'è ancora margine per recuperare questa stagione?

"Sì, si vede che non sono per niente contento, ho fatto il primo gol ma per come è andata la partita... Non stiamo bene dopo questa sconfitta. Abbiamo fatto una buona partita ma per alcuni episodi ci è andata male come tante volte".

Come gruppo e a livello personale vi trovate in questo tipo di calcio?

"Sì, ogni allenatore ha il suo modo di giocare. C'era Daniele (De Rossi, ndr), poi è arrivato il mister ma per noi non deve essere una scusa, ci dobbiamo adattare, abbiamo lavorato tanti giorni con lui. Tutti crediamo nel suo gioco e nel modo di giocare, non stiamo andando bene e lo sappiamo, ma è tutta colpa nostra sia di chi gioca sia di chi sta in panchina. Dobbiamo dare il 100% se non il 200% per uscire da questa situazione".

Il gol?

"È stata una liberazione per me, adesso mi sono sbloccato e spero di poter alzare l'asticella per cercare di ribaltare questa situazione che dà amarezza".