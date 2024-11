Verona-Roma, JURIC: "Dybala? Serve una gestione intelligente. Grande fiducia in Soulé"

Dopo la vittoria casalinga col Torino, la Roma fa visita al Verona di Zanetti nell'11a giornata di campionato nella sfida in programma alle 18.00 al Bentegodi. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

JURIC A SKY SPORT

Il cambiamento della sua comunicazione: prima soft, ora si vede il vero Juric. Serviva anche questo per la scossa?

"No, ci sono momenti e momenti. C'erano momenti in cui serviva grande tranquillità e altri in cui bisognava cambiare la rotta. Mi auguro che con l'ultima partita abbiamo dato la scossa e mi aspetto tanto oggi".

Soulé?

"Abbiamo tanti giovani ragazzini che lavorano tanto e che vogliono crescere, serve pazienza. Ho grande fiducia in lui, può fare una grandissima partita perché lavora tanto".

Cosa le piace di Le Fée?

"Mi sembra un giocatore completo, l'altro giorno mi è piaciuto tanto e spero abbia recuperato bene lo sforzo. È utile in tutte e due le fasi".

Il Verona ha perso 6 delle ultime 7 partite, quali sono le insidie?

"Sono sempre stati pericolosi, hanno perso partite anche immeritatamente. Hanno giocatori davanti con gamba e velocità. Mi aspetto una partita intensa e dobbiamo rispondere colpo su colpo".

JURIC A DAZN

Come stanno Dybala, oggi in panchina, e Dovbyk?

"Ieri Dovbyk ha fatto il primo allenamento dopo una settimana, magari gli serviva staccare. Su Dybala bisogna avere una gestione intelligente. Abbiamo grande fiducia in Soulé, lavora bene in settimana e siamo convinti che possa fare una bella partita".

Col Torino la squadra ha avuto aggressione alta, questa è l'arma?

"Questo dovrebbe essere il concetto: pressare alto per rubare palloni ed essere subito pericolosi. Questo è il nostro obiettivo. Poi bisogna abbinare pressing, possesso palla e gioco, dove secondo me si può crescere".

Che effetto le fa tornare a Verona?

"Per me che sono straniero a Verona ho trovato casa, ho tante conoscenze ed è sempre un pacere tornare. Anche quando ho giorni liberi sono qua".