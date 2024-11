Union SG-Roma, EL SHAARAWY: "È l'occasione per fare una prova d'orgoglio"

Dopo il ko per 3-2 in casa del Verona in campionato, la Roma è ospite dell'Union Saint-Gilloise allo stadio Re Baldovino in Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.45, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Oggi c'è la possibilità di rifarsi dopo un paio di trasferte sfortunate, intravedi presupposti positivi?

"Sì, è una partita che dobbiamo affrontare nel modo giusto, c'è solo la vittoria. Dobbiamo fare una partita seria, di grande mentalità e intensità per portare a casa i tre punti per la classifica e soprattutto per il morale".

State guardando la classifica, vi preoccupa?

"Siamo consapevoli che possiamo fare meglio, prima di ogni altro discorso possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più. Oggi abbiamo l'occasione per farlo, per fare una prova d'orgoglio, per tirarci fuori da questa situazione e per fare più risultati utili consecutivi perché ci sono stati troppi risultati altalenanti. Dobbiamo ripartire, oggi una vittoria può darci la fiducia e la forza giusta per affrontare le prossime partite".