Tottenham-Roma, SAELEMAEKERS: "Contento di essere tornato. Partita importante per il nostro futuro" (FOTO e VIDEO)

Al Tottenham Hotspur Stadium la Roma guadagna un punto: nella quinta giornata della fase campionato di Europa League la Roma pareggia contro il Tottenham 2-2. Dopo la partita Alexis Saelemaekers, rientrato oggi dopo l'infortunio, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SAELEMAEKERS A SKY SPORT

Sei tornato in campo dopo oltre due mesi.

“Sono molto contento, sono stati due mesi molto duri. Ho lavorato tanto e non è stato facile perché faceva tanto male. Oggi è stata una Roma bellissima”.

Il fallo di Bentancur?

“Ho preso una botta forte ma nel calcio funziona così, quando ti fai male al primo colpo ti rifai male proprio lì. Ma questo vuol dire che la caviglia sta bene e sono contento”.

Che Roma hai ritrovato e che squadra vuoi rivedere?

“La Roma è sempre stata la stessa. Dentro avevamo voglia di lavorare e migliorare ma le cose non sono andate come volevamo. Questa partita sarà molto importante per il nostro futuro, da adesso sappiamo che possiamo fare punti contro le big. Dobbiamo continuare così”.

Sarai sicuramente utile per la Roma.

“Farò di tutto”.

SAELEMAEKERS IN ZONA MISTA

“Sin dall’inizio della stagione lavoriamo tutti i giorni per arrivare a questi risultati. Oggi è stata una bellissima Roma e speriamo di continuare così fino alla fine del campionato”.

Il 2-2 è un risultato giusto?

“In campo si sono viste due squadre forti. Loro sono fortissimi nelle ripartenze e lo hanno fatto vedere anche oggi, ma noi abbiamo tenuto duro e abbiamo dimostrato che eravamo qua per giocarcela”.

Contro l’Atalanta ti aspetti la stessa partita o punterete a coprirvi maggiormente?

“Dobbiamo essere preparati a tutti i tipi di partita. Giochiamo in casa e vogliamo vincere la partita. Sarà una gara dura, ma anche noi abbiamo qualcosa per cui giocare”.

SAELEMAEKERS AI CANALI DELLA ROMA

"Abbiamo fatto vedere un'altra immagine della Roma ed è quello che volevamo fare fin da inizio stagione, anche se le cose non sono andate come volevamo. Stiamo riprendendo un buon livello e speriamo di continuare così".

Cosa vi ha detto Ranieri prima della partita?

"Ha detto che siamo un gruppo forte e che oggi dovevamo dimostrarlo sul campo dando tutto fino alla fine, e oggi lo abbiamo fatto rimontando e lottando fino all'ultimo. Ripartiamo con un punto importante".

Che paura per quel fallaccio alla caviglia...

"Il calcio è così, la prima botta la prendi sempre dove ti sei fatto male. Vuol dire che le viti nella caviglia tengono bene e sono contento".