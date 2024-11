Tottenham-Roma, GHISOLFI: "I Friedkin sono in Texas, parliamo regolarmente e sono sempre vicini alla Roma"

Dopo il ko di Napoli, la Roma fa tappa a Londra: alle 21.00 i giallorossi sono ospiti del Tottenham nella quinta gara della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A SKY SPORT

Ha parlato con i Friedkin? Sono a Londra e verranno a vedere la partita?

"No, non sono a Londra. Sono in Texas per il giorno del Ringraziamento, sono con la famiglia. Abbiamo parlato, parliamo regolarmente di tutte le questioni relative alla Roma".

Li sente vicini?

"Sì, molto vicini e sempre vicini. Sono con il cuore con la Roma sempre".

Giocano Dybala e Hummels, come state cercando di gestirli?

"Sono due situazioni differenti. Hummels si allena da settimane e si allena duramente per essere pronto quando l'allenatore lo chiama in causa. Dybala ha avuto problemi muscolari e lo staff ha cercato di gestirlo. In questo periodo tutte le partite sono importanti, quindi dobbiamo trovare l'equilibrio tra la performance sportiva e la gestione fisica. Questa sera sono tutti e due pronti".