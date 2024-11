Tottenham-Roma, EL SHAARAWY: "Serve una partita di sostanza. Dobbiamo dimostrare di poter dire la nostra in Europa"

Dopo il ko di Napoli, la Roma fa tappa a Londra: alle 21.00 i giallorossi sono ospiti del Tottenham nella quinta gara della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Quale sarà il tuo ruolo, quali sono le consegne che ti ha dato Ranieri?

"Più che dal punto di vista tattico ci ha detto di fare una partita concentrata, fisica e dispendiosa dal punto di vista della corsa. Sappiamo che ci aspetta una partita dura contro una squadra che sta molto bene. Ci sarà da fare una partita di sostanza sia dal punto di vista fisico sia tecnico".

Che gara ti aspetti?

"È una squadra aggressiva e fa un pressing duro. Dovremo cercare di essere bravi nel trovare le giocate giuste. Dobbiamo fare una grande partita, ci serve per la fiducia, per la classifica e per dimostrare che in Europa possiamo dire la nostra. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato di poter fare grandi partite".

Qual è l'elemento su cui ha insistito Ranieri?

"Sicuramente dal punto di vista mentale: dare tutto, fare una partita intensa e aggressiva, cercare di fare il nostro gioco e dare il 110%".