Roma-Bologna, Orsolini: "Abbiamo vinto in un campo difficilissimo"

Al termine della sfida tra Roma e Bologna, ha parlato l'attaccante Riccardo Orsolini. Queste le sue parole:

ORSOLINI A DAZN

Hai esultato di più sul tuo gol o ti sei disperato di più sul tiro fuori di Dallinga?

“Non so. Mi dispiaceva perché Dallinga era entrato benissimo e si meritava il gol. Ho sperato fino all’ultimo che segnasse, finalmente ci è riuscito Karlsson. Siamo tutti contenti ma l’importante era vincere e ci siamo riusciti in un campo difficilissimo”.

Hai fatto il salto di qualità negli ultimi anni.

“Quando cresci acquisisci più sicurezza nei tuoi mezzi. Mi è scattata una scintilla che mi permette di dare qualcosa in più. Ora stanno arrivando anche i gol, che sono la cosa più importante”.

Ti aspettavi una chiamata in Nazionale?

“Non spetta a me questa decisione. Io penso a dare il massimo con il Bologna, Spalletti ha detto che le porte della Nazionale sono aperte per tutti. Noi esterni d’attacco siamo penalizzati dal modulo, ma io sono a disposizione”.