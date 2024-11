Roma-Bologna, Italiano: "Non dobbiamo far ritrovare la fiducia ai giallorossi. Juric? Non è facile arrivare in corsa, solo lavorando troverà la chiave giusta"

Alle ore 15 allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio Vincenzo Italiano, allenatore dei felsinei, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

ITALIANO A DAZN

Come avete preparato questa partita?

"In campionato arriviamo da un buon momento, abbiamo inanellato un po' di risultati utili e siamo venuti fuori dalla pareggite che avevamo. Stiamo bene, anche se in Champions il risultato non è stato positivo ma la prestazione mi è piaciuta. Anche oggi dobbiamo ricercare quella e continuare a migliorare. Stiamo facendo qualche rotazione, vediamo se abbiamo un po' di continuità in campionato".

Potete sfruttare i fischi dell'Olimpico?

"Se iniziamo a fare errori gratuiti si alza la fiducia della squadra avversaria e non dobbiamo farlo. Facciamo troppi errori nella metà campo offensiva, dobbiamo limitarli ed essere noi stessi. Dobbiamo fare una prestazione di qualità in uno stadio difficile contro una squadra in difficoltà ma sempre temibile".

Cosa pensa del momento che sta attraversando la Roma?

"Contro Juric sono sempre partite belle e tirare fino all'ultimo, è regnato spesso l'equilibrio. Juric è arrivato in corsa e non è mai facile, lavorando molto si può trovare la giusta chiave. Questo è capitato anche a me, sono arrivato in un ambiente nuovo e le difficoltà ci sono ma bisogna essere bravi a venirne fuori".