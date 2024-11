All'intervallo di Roma-Bologna, ha parlato Lorenzo De Silvestri. Queste le sue parole:

DE SILVESTRI A DAZN

Il secondo tempo?

"Orgoglioso delle 100 presenze in rossoblù, l'abbiamo sbloccata contro un avversario tosto. Dispiace per Ndoye e per l'ammonizione, ma faremo un grande secondo tempo".