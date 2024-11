Napoli-Roma, RANIERI: "C'è tanto da lavorare ma sono positivo. Ho rischiato Dybala, Pellegrini va aiutato. Lukaku? Mancano i cartellini"

Inizia con una sconfitta la terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Nella 13esima giornata di campionato la Roma perde in casa del Napoli: termina 1-0 per gli azzurri con la rete di Lukaku. Dopo la partita il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A SKY SPORT

Che idea si è fatto di questa partita?

“Abbiamo dei problemi e sono stato chiamato per questo. Giocavamo contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Sono contento della prestazione, poi abbiamo fatto un errore sul gol. La voglia e la determinazione ci sono state, dobbiamo continuare così. C’è tanto da lavorare ma sono positivo”.

Il doppio cambio all’intervallo?

“Volevamo tenere di più il pallone e così è stato. Volevamo limitare le occasioni che si sono creati nel primo tempo a causa delle nostre difficoltà nelle diagonali, ho cercato di quadrare dietro”.

Dybala può tornare nei prossimi giorni?

“L’ho rischiato perché ha un cilindro da cui può tirare fuori qualsiasi giocata. Avevo paura di rischiarlo, ma lui non sentiva niente da ieri e quindi l’ho mandato in campo dicendogli di fare attenzione. In settimana dovrebbe stare bene e vediamo se ci sarà con il Tottenham”.

I big, che dovrebbero dare una mano all’allenatore, sono quelli che sono in grande difficoltà. Che lavoro stai facendo su di loro?

“Devono avere la personalità giusta per aiutare se stessi e gli altri. Ho trovato una squadra chiusa e ho cercato di riportare serenità e voglia di giocare, infatti nel secondo tempo lo abbiamo fatto a differenza del primo tempo. Dobbiamo lavorare senza piangerci addosso, dobbiamo saper reagire”.

RANIERI A DAZN

Quale può essere il sistema di gioco più adatto a questa squadra per ridargli fiducia e compattezza?

"Non c'è un solo sistema di gioco, ormai tutti cambiano. L'importante è capire quando bisogna saper chiudere bene, oggi abbiamo fatto due errori con Kvaratskhelia che ha colpito di testa indisturbato e l'ha messa fuori e il secondo che ci è costato il gol. Per il resto abbiamo fatto una gara dignitosa, bisogna soppesare il momento psicologico delle due squadre: il Napoli che era stato superato in classifica e noi che siamo in un momento delicato. Nel primo tempo abbiamo lasciato più iniziativa al Napoli anche se poi palle gol pulitissime non le ha avute, nel secondo tempo abbiamo avuto noi più possesso palla, abbiamo avuto le due occasioni con Dovbyk e Baldanzi, vero che all'ultimo Neres ha avuto la palla del 2-0 ma eravamo agli ultimi secondi. La squadra può fare il 4-4-1-1 che il 3-5-2 ma poi bisogna spingere sugli esterni".

In attacco non avevi tantissime soluzioni, quali sono le condizioni di Dybala? Ha giocato tre minuti...

"Ho rischiato a metterlo nel finale. Si sta riprendendo, è voluto venire per stare con la squadra e va ringraziato, l'ho messo chiedendogli di fare quello che poteva. Preferisco avere un giocatore una settimana dopo ma non che si rifaccia male, mi ha assicurato che sta bene e allora ho provato. È uno dei giocatori che fa la differenza, che può tirare fuori dal cilindro uno dei suoi colpi magici. Non è riuscita ma pazienza, a me la squadra non è dispiaciuta, abbiamo lottato su ogni pallone come avevo chiesto, abbiamo sbagliato alcune cose, le faremo vedere e dobbiamo lavorare su alcune diagonali che sono le basi".

L'uscita di Pellegrini non può che essere una notizia.

"Avevo bisogno di altri tipi di giocatori, ho messo la squadra a cinque. Lorenzo sta passando un periodo particolare e va aiutato, io sto cercando di farlo".

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Il Napoli?

"L'ho detto prima che iniziasse il campionato: o arriva prima o arriva seconda, non voglio portargli sfortuna, ma non sono scaramantico. La partita è stata vibrante e difficile, credo che sia stata difficile anche per loro. È logico che da una squadra che era stata superata nelle partite precedenti e che voleva tornare subito prima in classifica ci aspettavamo una partita del genere. Sono sincero: per il peso delle due squadre sono contento della Roma. Abbiamo perso ma la squadra ha lottato e creduto fino alla fine di poter rimettere in piedi il risultato con la traversa di Dovbyk e la girata al volo di Baldanzi. Nel secondo tempo abbiamo cercato di rallentare il ritmo del Napoli ma certamente mi aspettavo qualcosa di più in attacco, non è avvenuto. Il gol è arrivato per una nostra disattenzione e dobbiamo migliorare in questo, nell'attenzione difensiva perché ci sono state alcune sfasature che dobbiamo migliorare: ad esempio, il colpo di testa di Kvaratskhelia nel primo tempo e il gol del Napoli è nato per una nostra indecisione. Però i ragazzi sanno quello che stanno vivendo in questo momento e io sono soddisfatto. È logico che dobbiamo lavorare e migliorare però non dobbiamo arrenderci".

Ha parlato di sfasature difensive, è per questo che nella ripresa ha cambiato modulo mettendo la squadra a 5?

"Sì, proprio questo. Ci perdevamo sempre un uomo sul secondo palo e non andava bene. Ho pensato di cercare di compattare dietro la difesa e ripartire come sappiamo fare, per questo ho messo Baldanzi che poteva dare quella imprevedibilità in più vicino a Dovbyk".

I problemi sono tanti ma è un periodo in cui neanche le decisioni arbitrali rischiano di dare una mano alla Roma. Manca qualche cartellino a Lukaku?

"Perché mi tirate per la giacca? Lasciatemi in pace. Mancano sì, lo avete visto tutto. Però va bene così, gli arbitri possono sbagliare e dobbiamo accettarli per quello che sono. Sbagliamo noi, sbagliano i giocatori e sbagliano anche gli arbitri. Ci sono state quelle due-tre situazioni, noi siamo stati ammoniti e lo facevano quelli del Napoli e non sono stati ammoniti. È meglio stare zitto, altrimenti si dice 'ha perso e si lamenta'".

Abbiamo visto Dahl sulla linea dei centrocampisti, è stata una necessità o è un'idea su cui si può lavorare per il futuro?

"Avevo bisogno di due che allungassero e allargassero la difesa avversaria per questo ho messo Saud e Dahl, altrimenti avrei potuto mettere Soulé che rientrava ma rientrando il Napoli aveva degli uomini in più. Avevo lavorato tutta la settimana proprio per cercare di allargare il Napoli e mettere delle palle dentro tanto che la giocata di Baldanzi è nata proprio con una di queste azioni. Era soltanto per questo: cercare di andare a prenderli più alti, rimettendo la squadra 4-4-2 volevo dare l'ampiezza per poter fare dei cross buoni per Dovbyk".

