Napoli-Roma, McTominay: "Impressionato dalla Serie A. La classifica? Le cose nel calcio possono cambiare molto velocemente"

Inizia con una sconfitta l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Nella 13esima giornata di campionato i giallorossi perdono al Maradona: il Napoli vince 1-0. Dopo la partita Scott McTominay, centrocampista dei partenopei, ha parlato ai microfoni dei cronisti.

MCTOMINAY A DAZN

Abbiamo scherzato con Conte sul fatto che non esci mai. Come vedi questo momento del Napoli e le prestazioni in questo tuo primo periodo in Italia?

"Voglio solamente aiutare i miei compagni, migliorare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, sperando di dare il mio contributo alla squadra e ai compagni".

Pensi che questa squadra possa arrivare fino alla fine lì in alto?

"Le cose nel calcio possono cambiare molto velocemente, vedo una squadra che ha voglia di vincere ogni partita ma il nostro obiettivo è lavorare partita dopo partita, ascoltare quello che dice l'allenatore e lo staff e stare con la testa su ogni sessione di allenamento".

Quale squadra ti ha impressionato di più in Serie A?

"Mi hanno impressionato molto Inter, Milan e Juventus, è un campionato che mi ha impressionato molto".