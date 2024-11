Napoli-Roma, Lukaku: "Contenti della vittoria. È presto per parlare di scudetto"

Inizia con una sconfitta l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Nella 13esima giornata di campionato i giallorossi perdono al Maradona: il Napoli vince 1-0. Dopo la partita Romelu Lukaku, autore del gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

LUKAKU A SKY SPORT

Senti il calore dei tifosi?

“Certo. I tifosi ci stimolano molto. Oggi abbiamo vinto e siamo tutti contenti”.

Tutti aspettavano il tuo gol: che valore ha questa rete?

“Penso solo a fare bene per la squadra. Dobbiamo fare un percorso. Sapevamo che sarebbe stata una partita importante perché le altre hanno vinto. Noi volevamo vincere e l’abbiamo fatto, ora guardiamo avanti”.

La risposta dopo il ko con l’Atalanta è un segnale forte a tutto il campionato.

“Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, è presto per parlare di scudetto. Pensiamo solo alla nostra crescita”.

LUKAKU A DAZN

Un gol contro la tua ex squadra, i numeri parlano di una partecipazione a nove gol finora.

"Non dobbiamo parlare di me ma della squadra, come lavoriamo tutti insieme per vincere. Oggi abbiamo vinto, uno step nella nostra crescita e dobbiamo continuare così".

Di Lorenzo?

"Quando lui arriva in quella posizione devo fare il meglio per liberarmi dal difensore, ha messo una bella palla e fortunatamente è entrata".

Hai la sensazione che questa squadra possa arrivare fino all'ultimo lì?

"Troppo presto parlare di scudetto, dobbiamo solo continuare a crescere come stiamo facendo".

Stai imparando un po' di napoletano?

"Italiano era più facile, napoletano è difficile. Parlo tante lingue, entro fine stagione dirò due, tre frasi".