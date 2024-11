Napoli-Roma, HUMMELS: "La squadra migliorerà. Ho bisogno di giocare, presto sarò nella miglior condizione possibile"

Inizia con una sconfitta l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Nella 13esima giornata di campionato i giallorossi perdono al Maradona: il Napoli vince 1-0. Dopo la partita il difensore giallorosso, Mats Hummels, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HUMMELS A DAZN

Come sta andando il tuo momento alla Roma? È solo la tua seconda presenza.

"Ho visto una buona squadra al cospetto di questo Napoli, da qui in avanti la Roma migliorerà e sarà una Roma diversa. Le cose non stanno andando bene. A livello personale era solo la mia seconda partita, ho bisogno di giocare e mettere minuti nelle gambe. Presto tornerò nella miglior condizione possibile".

Cosa è successo in occasione del gol? Sembrava una palla dove potevi arrivare.

"Ho già rivisto l'occasione per capire cosa è successo, dal campo avevo la sensazione di poter arrivare su quel pallone ma pensavo che anche Svilar potesse arrivarci. Non volevo fare autogol, era una palla molto difficile da leggere perché è stata messa molto bene, non ho difeso al meglio ma era una palla difficile da difendere".