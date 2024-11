Napoli-Roma, Di Lorenzo: "Vittoria importante"

Inizia con una sconfitta l'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Nella 13esima giornata di campionato i giallorossi perdono al Maradona: il Napoli vince 1-0. Dopo la partita il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DI LORENZO A SKY SPORT

Sentivate la pressione prima di questa partita?

“Le altre stanno vincendo e stanno facendo bene, ma noi non guardiamo la classifica. Andiamo in campo per continuare il nostro percorso di crescita. Sarà un campionato lunghissimo e oggi è una vittoria veramente importante davanti a questo pubblico che ci ha spinto tantissimo”.

Chi paga la cena tra voi due?

“Farò pagare la cena a tutta la squadra. Lukaku è un grande giocatore, mi ha stupito come persona soprattutto. Voi guardate le statistiche, a noi interessa il lavoro che fa per la squadra. I gol e gli assist sono una cosa in più. Siamo contenti di averlo con noi”.

Sei d’accordo con l’analisi di Lukaku?

“Mi allineo con ciò che dice. Dobbiamo essere noi stessi, è un percorso di crescita. Le brutte sconfitte possono capitare, l’importante è rialzarsi e noi l’abbiamo fatto. Siamo contenti per questa vittoria”.

DI LORENZO A DAZN

Avete ripreso la testa della classifica, raccontami il peso di questa vittoria, con un po' di sofferenza nel finale ma con tre punti importantissimi.

"Al di là della classifica è una vittoria importante per noi per il prosieguo del campionato, siamo ripartiti con un nuovo progetto e stiamo facendo oggettivamente bene ma dobbiamo continuare così, sono tre punti importanti davanti il nostro pubblico, siamo veramente contenti".

Una bella palla per Romelu.

"Proviamo in allenamento questa palla, siamo contenti per lui e per la squadra ma sono tre punti importanti".

Oggi l'omaggio a Pino Daniele, domani i quattro anni dalla scomparsa di Maradona. È tornata la passione.

"Quella c'è sempre stata, anche l'anno scorso. Questa gente ama questa maglia, l'umore della città dipende dai nostri risultati, quando Napoli vince tutta la città è contenta e felice. Cercheremo di fare il massimo per noi e per loro per raggiungere traguardi importanti".