Napoli-Roma, Conte: "Rispetto per Ranieri e per la Roma, per noi ogni partita è uno stimolo"

Dopo la sosta per le Nazionali, la Roma riparte con Ranieri in panchina dallo Stadio Maradona: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Napoli di Conte nella 13esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CONTE A SKY SPORT

Come sta la sua squadra?

"Sta bene, stiamo bene. Dopo le nazionali sono rientrati tutti e hanno smaltito le fatiche. Siamo pronti per giocare questa partita".

La prima Roma di Ranieri è più abbottonata. Si aspettava questo atteggiamento più prudente?

"Bisogna vedere che tipo di intenzione hai durante la partita. La Roma ha ottimi giocatori in campo e in panchina con ottima qualità. C'è grandissimo rispetto per la Roma e Claudio. C'è una partita, un confronto, poi vedremo chi sarà più contento".

I risultati di chi sta sopra in classifica vi mettono pressione o è uno stimolo?

"Per noi ogni partita deve rappresentare uno stimolo. Ai ragazzi dico sempre di non guardare gli altri e la classifica, dobbiamo cercare di fare la nostra corsa. Davanti c'è la squadra che ha vinto lo scorso campionato e chi ha vinto l'Europa League, non parliamo di squadre qualsiasi. Dobbiamo fare il nostro percorso sapendo che altri sono più avanti per una questione di tempo. Cerchiamo di lavorare pensando a migliorare di partita in partita".

Lobokta?

"Avendo 30 anni ha accumulato una grande esperienza, è un giocatore già fatto. Gilmour ha 24 anni, ha grandi potenzialità e per il Napoli è stato un ottimo acquisto".