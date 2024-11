Napoli-Roma, Anguissa: "È sempre difficile giocare contro i giallorossi"

Dopo la sosta per le Nazionali, la Roma riparte con Ranieri in panchina dallo Stadio Maradona: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Napoli di Conte nella 13esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il centrocampista del Napoli Anguissa ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ANGUISSA A SKY SPORT

Trovate una squadra in difficoltà, ha cambiato allenatore. È la principale insidia?

"Sì, sappiamo che hanno cambiato allenatore. Giochiamo contro la Roma ed è sempre difficile, proveremo di tutto per vincere perché abbiamo bisogno di questa vittoria".

Come sta andando l'adattamento con i nuovi?

"Ho giocato per tre anni con Zielinski e Lobotka. È un po' difficile trovarci con McTominay, ma ha tanta qualità. Serve tempo, poi vediamo. Ha tanta qualità e sarà facile giocare con lui".

ANGUISSA A DAZN

Che Napoli vedremo?

"Siamo una squadra che vuole sempre vincere e proveremo a fare di tutto per vincere. Per noi sono partite che vogliamo giocare e per questo che siamo qui, dobbiamo pensare solo a vincere".