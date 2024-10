Roma-Torino, Vanoli: "Col Como vittoria cercata a tutti i costi"

Dopo la disfatta del Franchi, la Roma torna all'Olimpico: alle 20.45 arriva il Torino nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico granata, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VANOLI A DAZN

Quanto è stato importante vincere col Como?

"Penso che le sensazioni le conoscete, venivamo da 4 sconfitte e sicuramente era una vittoria cercata a tutti i costi, tralasciando un po' la prestazione ma cercando di non prendere gol e soprattutto cercando i tre punti. Abbiamo giocato molto meglio il secondo tempo, perché il primo lo abbiamo giocato con paura, deve essere da insegnamento".

La scelta di Gineitis?

"Ho la fortuna di aver recuperato tanti giocatori e di scegliere in mezzo al campo in base anche alle caratteristiche degli avversari. Era giusto dopo 4 mesi dare un turno di riposo a Vlasic".

Cresce l'intesa tra gli attaccanti? Quanto sono importanti i loro movimenti per lo sviluppo del gioco?

"Tanto per la mia idea di calcio. Ma non dobbiamo nasconderci: abbiamo perso un giocatore, un uomo e il nostro capitano, un giocatore per qualsiasi squadra difficile da sostituire (Zapata, ndr). Dobbiamo essere bravi a dare qualcosa in più, anche con i giovani, bisogna cambiare qualcosa nella nostra idea di gioco e lo stiamo facendo. Abbiamo 4 ottimi attaccanti".