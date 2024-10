Roma-Torino, JURIC: "Ci siamo chiariti, ora dobbiamo solo giocare ed essere concentrati sul campo"

Dopo la disfatta del Franchi, la Roma torna all'Olimpico: alle 20.45 arriva il Torino nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

JURIC A DAZN

La squadra come ha recepito le sue parole? Pellegrini è in panchina, come mai?

"Dopo le sconfitte eclatanti così è giusto chiarire le cose, ci siamo chiariti. Dobbiamo pensare a giocare a calcio e ad essere concentrati sul campo e non su altre cose".

L'attacco con Baldanzi, Pisilli e Dybala?

"È una scelta, vediamo sul campo come andrà. Quando non hai una punta centrale cerchi di creare spazio che deve essere attaccato con altri giocatori".

Le emozioni di ritrovare il Torino?

"Sono stati tre anni bellissimi con loro, la società e i giocatori sono cresciuti, si è fatto un grandissimo lavoro con grandissimo piacere. Vederli dal vivo è bellissimo".