Roma-Torino, DYBALA: "Capiamo i tifosi, oggi dovevamo dare un messaggio"

La Roma torna a vincere all'Olimpico. Dopo la disfatta di Firenze, i giallorossi battono il Torino 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala nella decima giornata di campionato. Dopo il successo proprio la Joya, protagonista del match, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A DAZN

Com’è stato andare sotto la Curva?

“Per noi oggi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana difficile. Capiamo i tifosi. Dovevamo giocare bene e dare qualcosa in più. In questo gioco puoi perdere, ma devi dare tutto. Sono dispiaciuto per Firenze, oggi dovevamo dare un messaggio”.

Ci racconti il gol?

“Non so dove stavo, sapevo che la porta era vuota ed ho calciato. Per fortuna è andata in porta”.

Baldanzi è il nuovo Dybala?

“Lui è Baldanzi, in futuro sarà un grande calciatore. È molto umile, lavora tantissimo, in futuro parleremo di lui”.

Sei il terzo marcatore argentino in A…

"Traguardo bellissimo, spero di poter continuare a segnare per me, per la Roma, per i tifosi e per salire in classifica”.