Roma-Torino, BALDANZI: "Siamo uniti, dovevamo farci perdonare. Dybala mi aiuta"

La Roma torna a vincere all'Olimpico. Dopo la disfatta di Firenze, i giallorossi battono il Torino 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala nella decima giornata di campionato. Dopo il successo Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BALDANZI A DAZN

Per voi due sono arrivati gli applausi, per altri fischi...

“Non conta il singolo, ora siamo uniti e dovevamo farci perdonare. Servivano i 3 punti per la classifica e per l'umore, siamo felici”.

Che effetto fa giocare con Dybala?

“Mi aiuta, ci sono tanti campioni e prendere qualcosa da loro mi aiuterà”.