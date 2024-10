Roma-Torino, ANGELINO: "Giorni difficili. Siamo con Juric, siamo responsabili e dobbiamo fare di più in campo"

Dopo la disfatta del Franchi, la Roma torna all'Olimpico: alle 20.45 arriva il Torino nel turno infrasettimanale della decima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Angelino ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ANGELINO A DAZN

Come hai vissuto da dentro questi giorni dopo Firenze? Anche tu sei stato sostituito.

"Sono stati giorni brutti e difficili, ma siamo responsabili e dobbiamo uscire da questa situazione in campo".

Voi giocatori avete cercato di capire quello che è successo?

"Dobbiamo guardarci allo specchio e fare autocritica importante, perché non stiamo bene e dobbiamo trovare una soluzione adesso".

Che rapporto hai con Juric?

"Siamo con lui, siamo tutti insieme. Dobbiamo fare molto di più perché non è sufficiente, dobbiamo dimostrarlo in campo perché adesso non lo stiamo facendo".