Roma-Inter, Mkhitaryan: "Era importante vincere, mi dispiace per gli infortuni. Abbiamo fatto una grande gara"

Finisce 0-1 il posticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter, con il gol decisivo di Lautaro Martinez nella ripresa che ha permesso ai nerazzurri di Simone Inzaghi di tornare a -2 dal Napoli capolista. A fine partita l'ex di turno Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

MKHITARYAN A DAZN

Tante partite, la coperta è un po' corta…

"Era importante vincere, quello che ho fatto è grazie ai compagni. Facciamo del nostro meglio per vincere le partite".

Ora sarà più un discorso mentale o fisico?

"Mi dispiace che abbiamo perso due calciatori importanti, spero nulla di grave. Giocheremo le prossime partite, anche l’anno scorso abbiamo vinto tante gare con squadre forti. Saremo pronti mentalmente e fisicamente”

Senza Calhanoğlu puoi prendere la squadra per mano?

"Decide il mister, l'importante è che chi gioca aiuta la squadra. Non era previsto cambiare Calhanoğlu dopo 15 minuti, non era facile. Barella ha fatto il play, poi è entrato Frattesi senza riscaldamento. Abbiamo fatto bene a centrocampo. Abbiamo fatto una grande gara. Per le prossime sentiremo la mancanza di Cala ma saremo coperti."