Roma-Inter, KONÉ: "Momento importante per me. Conosco Thuram, ma in campo non ci sono amici"

Dopo la sosta, la Roma torna in campo: allo Stadio Olimpico arriva l'Inter nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il centrocampista giallorosso Manu Koné ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KONÉ A DAZN

Che momento stai vivendo?

"È un momento importante per me sia personale sia sportivo, devo continuare a lavorare così".

Cosa ti ha chiesto il mister offensivamente?

"Non posso rivelarvi la nostra strategia in questa partita (ride, ndr). Giocherò con la mia mentalità, la mia presenza fisica e la mia creatività. Aiuterò la squadra insieme a miei compagni di reparto, cercherò di sostenere anche Dovbyk".

Vi siste sentiti con Thuram?

"Ho parlato con lui ieri sera, non siamo entrati nel dettaglio della partita. Ci conosciamo bene, siamo amici e sarà un piacere ritrovarlo. Ma in campo non ci sono amici".