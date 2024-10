Roma-Inter, GHISOLFI: "Squadra più giovane e più forte, serve tempo. Dobbiamo sacrificarci in campo per recuperare l'affetto dei tifosi"

Dopo la sosta, la Roma torna in campo: allo Stadio Olimpico arriva l'Inter nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GHISOLFI A DAZN

Un bilancio del primo mese di Juric?

"Ha bisogno di tempo. In campionato finora ha fatto bene, queste sette partite fino alla prossima sosta saranno importanti per dare continuità".

La vostra idea sulla squadra in generale e che obiettivi vi siete dati?

"È vero che abbiamo speso tanto in termini di calciatori, ma abbiamo abbassato il monte ingaggi. Abbiamo una squadra più giovane e più forte. Serve tempo, è un progetto iniziato da poco. Affrontiamo una squadra che ha stabilità a livello di club, di rosa e di calciatori. Ed è con il tempo che si vedranno i risultati".

Si sente di dire qualcosa ai tifosi? Quanto è importante recuperare una sintonia?

"Evidentemente giocare con i nostri tifosi in un ambiente caldo e speciale è importantissimo per noi, è un motivo di orgoglio cercare di recuperare il loro affetto. Dobbiamo lavorare duro, sforzarci e sacrificarci in campo a partire da questa sera, difendendo i nostri valori. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e daremo il nostro meglio".