Roma-Inter, Bastoni: "Carichi per fare bene, spero di segnare qui"

Dopo la sosta, la Roma torna in campo: allo Stadio Olimpico arriva l'Inter nell'ottava giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BASTONI A DAZN

Quanto è importante fare bene oggi?

"È molto importante, anche perché siamo un po' in ritardo quest'anno in campionato ma fortunatamente ci sta aspettando. Siamo carichi per fare bene in questo stadio".

I gol presi quest'anno? È una questione di concentrazione o avete analizzato altro?

"È una questione di atteggiamento e di voglia di non prendere gol, penso sia questo che ci abbia fatto vincere con ampio margine l'anno scorso e dobbiamo ritrovarlo a partire da questa sera".

È un campionato più equilibrato?

"Sicuramente sì. Ci sono tantissime stagioni una dietro l'altra, non c'è stacco e dal punto di vista mentale non è semplice stare collegati al 100% in ogni partita, ma siamo chiamati a farlo e ci proveremo anche questa sera".

Il gol dell'anno scorso qui?

"Speriamo di ripeterci anche quest'anno con il gol. Il compito che mi porto questa sera a casa sarà il risultato".

Il fatto di muovervi tanto in mezzo al campo vi toglie equilibrio difensivo?

"È una delle analisi che abbiamo fatto. Il bello del nostro gioco si vede, c'è anche la parte negativa, cioè di riuscire a restare in equilibrio. Dobbiamo riuscire a farlo".