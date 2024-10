Roma-Dinamo Kiev, PISILLI: "Fondamentale vincere oggi. Gioco più alto, Baldanzi è straordinario"

Dopo il ko casalingo con l'Inter, la Roma torna in campo in Europa League. Alle 18.45 allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano la Dinamo Kiev nella terza giornata della fase campionato della competizione europea. Prima del fischio d'inizio il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PISILLI A SKY SPORT

Ieri Juric ha parlato di mentalità vincente, che risposte cercherete di dare?

"Quando mancano i risultati è ovvio che manchi qualcosina. Se il mister ha detto così, sarà così. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo e cercheremo di dare il massimo per ottenere i risultati che meritiamo".

Giochi titolare, ci aiuti a capire in che posizione: in mezzo al campo o trequartista?

"Dovrei partire un pochino più alto, ma cambia poco. Quello che ci chiede il mister è quello che conta e cercherò di interpretare al meglio le sue richieste".

Che feeling c'è con Baldanzi?

"È bellissimo giocare con Tommaso, è un giocatore straordinario e spero che oggi faremo belle cose".

È una partita importante.

"Non abbiamo iniziato al meglio in Europa, sappiamo che oggi è fondamentale vincere e faremo di tutto per portare i punti a casa".