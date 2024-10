Roma-Dinamo Kiev, NDICKA: "Un onore essere capitano. In Europa le partite sono sempre difficili. Siamo un po' stanchi, ma è normale" (FOTO e VIDEO)

La Roma torna a vincere. Allo Stadio Olimpico i giallorossi vincono 1-0, grazie alla rete di Dovbyk su rigore, contro la Dinamo Kiev nella terza partita della fase campionato di Europa League dopo il pareggio con l'Athletic e la sconfitta sul campo dell'Elfsborg. Dopo la gara il difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti:

NDICKA IN ZONA MISTA

Come è stata la tua prima da capitano allo Stadio Olimpico?

“Bella. Questa è stata la mia prima partita da capitano della Roma e sono molto molto felice”.

Vi aspettavate di soffrire un po’ in fase difensiva?

“Abbiamo sofferto perché era una partita europea ed è difficile vincere tutte le partite 2/3-0”.

Vi trovate meglio con la difesa a 4?

“Siamo abituati a giocare sia a 3 sia a 4, non c’è nessun problema né per me né per la squadra”.

Juric vi aveva chiesto tanta grinta e voglia e inoltre è arrivata anche la vittoria: può essere il primo passo di un nuovo corso?

“Sì. Vogliamo vincerle tutte”.

A che punto siete con l’apprendimento degli automatismi del gioco di Juric?

“Siamo a un buon punto. Tutte le squadre sono stanche perché si gioca tanto ma facciamo di tutto per vincere le partite”.

Vi siete mossi più velocemente con il pallone: era una richiesta di Juric?

“Sì, lavoriamo tutti con o senza palla e proveremo a fare ancora meglio”.

Che ti aspetti dalle partite contro Fiorentina e Torino?

“A Firenze sarà una partita molto difficile, la Fiorentina viene da una vittoria per 0-6 in campionato. Sappiamo che è una partita difficile”.

NDICKA AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Le partite sono sempre difficili in Europa, ma abbiamo vinto e siamo contenti”.

Sei sceso in campo con la fascia da capitano, una responsabilità in più…

“Ero molto contento di essere capitano per la prima volta, in una grande città e in una grande squadra, un grande onore”.

Cosa ti è piaciuto di più?

“Abbiamo giocato bene. Abbiamo fatto tante partite, siamo un po’ stanchi e penso sia normale. Tutte le squadre lo sono dopo la nazionale. Oggi un buon risultato”.