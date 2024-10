Roma-Dinamo Kiev, JURIC: "Belle prestazioni, ma serve cattiveria e dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri"

Dopo il ko casalingo con l'Inter, la Roma torna in campo in Europa League. Alle 18.45 allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano la Dinamo Kiev nella terza giornata della fase campionato della competizione europea. Prima del fischio d'inizio il tecnico Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti:

JURIC A SKY SPORT

Ha parlato di mentalità e voglia, ci fa un esempio pratico?

"Da quando sono arrivato la squadra ha sempre fatto belle prestazioni, poi servono gli aggiustamenti e miglioreremo. Quello che non mi è piaciuto è che abbiamo dominato tante partite, come a Monza, e abbiamo pareggiato con un tiro. Contro l'Inter abbiamo regalato un gol, così come con l'Athletic. Queste cose non devono succedere a questa squadra. Proponiamo tante cose interessanti, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri e mettere questa cattiveria, che è difficile da spiegare, ma serve l'atteggiamento che porta a vincere le gare e a tenere duro nei momenti difficili".