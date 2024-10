Monza-Roma, Nesta: "Vogliamo dare un segnale"

Dopo il pareggio in Svezia in Europa League, la Roma è attesa dalla trasferta in casa del Monza nella settima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NESTA A SKY SPORT

Come ha passato queste ore? Ha dormito?

"Dormo sempre. La squadra si è mandata in ritiro da sola, è stato un gesto dei calciatori, è positivo".

La casella delle vittorie è ancora vuota.

"La classifica è questa, sappiamo di dover fare di più. Abbiamo avuto tanti problemi, ma non è scusa. È ora di fare punti se vogliamo restare attaccati. Vogliamo dare un segnale anche noi".

La Roma?

"Penso ai miei problemi, ognuno ha i suoi. Penso alla mia squadra, che deve fare una partita importante. Ci mancano un po' di punti in casa guardando le partite che abbiamo giocato. Ci manca una vittoria".

NESTA A DAZN

Preoccupato dalla mancanza di pericolosità davanti?

"Abbiamo preso anche tanti gol, dobbiamo trovare ancora equilibrio. Abbiamo segnato con Inter e Fiorentina, ci è mancato qualcosa in casa: per me col Bologna e con il Genoa. Poi abbiamo avuto partite difficili, con l'Empoli è stato un buon punto".

Non c'è Turati, poi conferma per gli altri.

"A Napoli abbiamo trovato un avversario molto forte, abbiamo subito due gol evitabili. Ho qualche giocatore fuori, faccio le scelte in base al momento".

La posizione di Pessina?

"Pessina è un giocatore di inserimento, da dietro è pericoloso. A volte giochiamo con un centrocampo a 3, a volte giochiamo con una punta in più. Sono scelte in base agli infortunati e anche in base all'avversario".