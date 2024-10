Monza-Roma, Mota: "Buon pareggio contro una grande squadra"

Dopo la sconfitta in Europa League la Roma fa tappa a Monza per la settima giornata di campionato: termina 1-1, alla rete di Dovbyk risponde il gol di Mota. Dopo la partita proprio l'attaccante del club brianzolo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOTA A DAZN

Maldini si è meritato la convocazione in nazionale?

“Assolutamente sì”.

Oggi avete dato una risposta importante.

“Sì. Il pubblico non ci lascia mai e vogliamo dimostrare in campo che anche noi ci siamo. È stato un buon pareggio contro una grande squadra e ora speriamo di vincere la prossima. Dobbiamo vincere, è arrivato il momento”.

Sei sempre decisivo quando entri dalla panchina.

“Anche contro l’Inter è successo. Chi entra dalla panchina dà il massimo e io sto avendo la fortuna di segnare”.

MOTA A SKY SPORT

Cosa avete detto a questo ragazzo (Maldini) per la chiamata in nazionale?

"Gli abbiamo fatto i complimenti perché se lo merita, sta facendo un gran lavoro individualmente e per la squadra. Se lo merita tutto, faccia anche un gol là".