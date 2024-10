Monza-Roma, Djuric: "Bisogna compattarsi, Roma grande squadra"

Dopo il pareggio in Svezia in Europa League, la Roma è attesa dalla trasferta in casa del Monza nella settima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, l'attaccante Milan Djuric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DJURIC A DAZN

Avete scelto di fare il ritiro, che segnale avete dato?

"È stata una scelta della squadra, volevamo passare del tempo insieme. Bisogna compattarsi. Oggi è una partita difficile e la Roma è una grande squadra, cercheremo di dare più di quanto dato finora".

Come avete preparato la gara?

"L'abbiamo impostata affrontando una squadra che viene forte a prenderci, dobbiamo essere bravi ad alternare palla lunga e fraseggio".

La gestione del pallone fuori dall'area di rigore era quello che ti mancava?

"Sì, gli anni di gavetta ti danno consapevolezza e ti fanno migliorare. Do sempre il massimo in settimana e piano piano si possono fare passi in avanti. C'è ancora da migliorare e cercherò di farlo come sempre".