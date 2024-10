Monza-Roma, CRISTANTE: "Partita fondamentale. Elfsborg dimenticato, siamo qui al 100%"

Dopo il pareggio in Svezia in Europa League, la Roma è attesa dalla trasferta in casa del Monza nella settima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A SKY SPORT

Potrebbe essere la terza vittoria in campionato, per voi questa partita rappresenta un'occasione?

"Assolutamente, è fondamentale perché poi c'è anche la pausa. Sarebbe importantissimo vincere tre partite di fila in campionato, andremmo lì sopra a pochissimi punti dalle prime. Dopo la sosta parte un altro bel ciclo".

In questi casi bisogna dimenticare l'eventuale stanchezza? Come dovete approcciare?

"Forte, c'è poco da girarci intorno. Bisogna partire forte e fare forte tutti i 90 minuti. Il Monza è una squadra difficile, giocano bene e sono preparati. La partita di giovedì è già dimenticata e siamo qui al 100%".