Monza-Roma, BALDANZI: "Rigore chiarissimo, il difensore mi pesta il piede. L'arbitro ha detto che prima salta"

Dopo la sconfitta in Europa League la Roma fa tappa a Monza per la settima giornata di campionato: termina 1-1, alla rete di Dovbyk risponde il gol di Mota. Dopo la partita il giallorosso Tommaso Baldanzi, protagonista del fallo da rigore non fischiato dal direttore di gara, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BALDANZI A SKY SPORT

Cosa vi va stretto stasera? Cosa è mancato per vincere?

"Abbiamo avuto tantissime occasioni e bisognava sfruttarle meglio ma abbiamo giocato bene, siamo riusciti ad arrivare tante volte al tiro che non è scontato. Abbiamo preso gol su una delle pochissime occasioni che hanno avuto e questo è un peccato. Dobbiamo essere più precisi per portare i tre punti che oggi ci servivano".

Ci racconti l'episodio del rigore? Cosa ti ha detto l'arbitro?

"L'episodio mi sembra chiarissimo, mi ha detto che prima salta e poi mi pesta ma non mi sembra, è il contrario. Per me è rigore tutta la vita, poi non è il mio lavoro, dovevamo vincere anche senza questo episodio ma è chiaro".

BALDANZI A DAZN

L’episodio in area?

“È chiaro, mi pesta il piede. L’arbitro mi ha detto che prima è saltato e poi mi ha pestato il piede, io non potevo saperlo perché era dietro. Ho rivisto il video e prima mi pesta e poi mi salta. Quello è rigore. La nostra prestazione non dipende da quell’episodio, avremmo potuto segnare in altre occasioni, ma quell’episodio è rigore”.

Quale è la tua posizione preferita? Dove vorresti giocare?

“Trequarti ma anche da mezzala mi trovavo molto bene. Oggi sono entrato da quinto per cercare di fare gol, non avevo mai ricoperto questo ruolo ma era per segnare. Cerco sempre di dare il massimo quando sto in campo”.

Durante l’estate c’è stato un click mentale nella tua testa?

“Non in particolare. Ora sto bene fisicamente, ho fatto un buon inizio di campionato. Devo continuare così, oggi meritavamo di più e dobbiamo iniziare a portare a casa più punti. Ci possiamo levare belle soddisfazioni”.