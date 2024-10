Deve tornare alla vittoria la Roma, per archiviare il pesante ko di Firenze e per risalire una classifica che vede i giallorossi nella parte destra del tabellone. Contro il Torino, senza Dovbyk , Juric si affida a Paulo Dybala. È proprio la Joya a sbloccare il match al minuto 19, sfruttando in retropassaggio errato di Linetty, saltando Milinkovic Savic in uscita e mettendo dentro da posizione defilatissima. Questi i migliori scatti del primo tempo: