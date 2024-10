Fiorentina-Roma, PELLEGRINI: "Non conosco un’altra via di uscita se non il lavoro. Per me giornate così sono difficili il doppio"

Crollo a Firenze. La Roma perde 5-1 per mano della Fiorentina di Palladino nella nona giornata di campionato. Dopo la partita il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Cosa non ha funzionato? C’è una via di uscita? Perché il rapporto con i tifosi è così negativo?

“Non conosco un’altra via di uscita se non il lavoro. Bisogna essere uomini e dirci la verità, certe prestazioni non sono accettabili. È un momento difficile ma se ne esce con il lavoro e dando tutto, cercando di dare quel qualcosa in più che al momento ci manca”.

Qual è la tua analisi su questo momento della Roma?

“È diverso analizzare l’aspetto mentale e la partita di stasera. Oggi non c’è nulla di positivo. Dobbiamo lavorare più forte di prima, vogliamo fare il bene della Roma. Sapete cosa vuol dire la Roma per me, non c’è un giorno in cui non do tutto per questa società, che per me è tanto speciale. Giornate così sono difficili il doppio per me”.

Cristante e Mancini non sono tornati in panchina dopo la sostituzione: ne avete parlato?

“Non me ne sono accorto perché ero in campo. Siamo rientrati e ho voluto prendere tutta la squadra con me per cercare di far capire ai compagni che ciò che è accaduto nel primo tempo si poteva cambiare e dipendeva da noi. Nella ripresa però è andato tutto ancora più storto, dopo il gol siamo rimasti in 10. C’è veramente poco da cui prendere spunto oggi. Dobbiamo guardarci negli occhi ed essere uomini, questa non è una prestazione che un giocatore della Roma può fare. Sono cose che succedono ma ora dipende da noi e tramite il lavoro e l’umiltà dobbiamo cambiare le cose. Ciò che si è visto oggi non deve accadere più”.