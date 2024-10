Fiorentina-Roma, Palladino: "Per noi una prova di maturità, dobbiamo partire subito forte"

Tappa a Firenze: al Franchi la Roma affronta la Fiorentina nella nona giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, l'allenatore della Viola, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PALLADINO A DAZN

Contro il San Gallo avete subito gol immediatamente, stasera potreste non avere tempo per ribaltarla

"La partita di Conference ci ha dato degli spunti, sappiamo che le insidie sono dietro l’angolo e quando affronti queste squadre devi essere pronto. Siamo stati bravi a reagire e abbiamo fatto un grande secondo tempo. Questa sera dobbiamo partire dal primo secondo perché affrontiamo una squadra che viene a prenderci forte in avanti. Conosco Juric e i suoi principi di gioco. Non ci sarà superiorità numerica e seconde palle, siamo pronti. Mi interessa l’atteggiamento e potrebbe essere una grande prova di maturità per noi”.

Avete perso Gudmundsson, ma questo da una possibilità a Beltran, cosa si aspetta da lui?

"Beltran è un giocatore molto forte, credo tanto in lui e ha grandi qualità. A Lecce è entrato con intelligenza, è molto importante per noi. Deve fare ciò che sa fare e ho la massima fiducia in lui. Mi aspetto una grande partita".

Hai dovuto andare contro la tua identità, come hai vissuto questo cambiamento?

"Bene. Perché è crescita, da parte mia dello staff e dei ragazzi. Devo ringraziarli perché volevo fare una cosa quest’anno, però a volte modificare è merito dei ragazzi, ti danno soluzioni. E bisogna essere intelligenti per capire i momenti, i giocatori, metterli nelle condizioni migliori. È stato fatto quello e la squadra ha risposto bene".

Chi è il rigorista?

"Kean. Perché è il secondo rigorista, poi ovviamente Beltran, insomma abbiamo grandi tiratori, vediamo".