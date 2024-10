Fiorentina-Roma, MANCINI: "Il Franchi un campo difficile anche se preferisco giocare all'Olimpico"

Tappa a Firenze: al Franchi la Roma affronta la Fiorentina nella nona giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GIANLUCA MANCINI A DAZN

Ci sono partite che sia meglio giocare fuori casa?

"Assolutamente. Il Franchi è un campo difficile e chiunque viene qui ha difficoltà. La Fiorentina ha una squadra forte, il suo stadio si fa sentire. Preferisco sempre giocare all'Olimpico, ma bisogna essere bravi anche fuori"

Nella tua zona di campo agirà Bove, cosa pensi di lui? In questo periodo sta giocando anche da esterno

"Edo è un grande, è stato con noi, l'ho visto ragazzo e se ne è andato uomo. Gli vogliamo tutti bene e quello che sta facendo ci dimostra che può far bene in diversi ruoli".