Fiorentina-Roma, Bove: "Partita speciale per me, bravi a sfruttare le occasioni. La mancata esultanza? Rispetto per la squadra in cui sono cresciuto"

Se voleva trovare un modo per farsi rimpiangere dalla sua ex squadra, Edoardo Bove ci è riuscito appieno: gol, assist e rigore procurato nel 5-1 con cui la Fiorentina ha abbattuto la Roma al Franchi di Firenze. A fine partita l'ex centrocampista giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

BOVE A DAZN

Oggi il tuo rendimento è stato altissimo.

“Era una partita speciale per me. Io do tutto in campo e oggi sono arrivato sfinito. Abbiamo fatto un lavoro enorme nel primo tempo e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Devo sottolineare il lavoro di tutta la squadra, abbiamo corso tantissimo e abbiamo meritato questa vittoria”.