Fiorentina-Roma, Kean: "Mi sento più maturo mentalmente, mi alleno al massimo e do il cuore in tutte le partite"

Era considerato in dubbio fino all'ultimo, alla fine ha giocato e si è reso protagonista di una doppietta e di una prestazione assolutamente positiva nel 5-1 della Fiorentina ai danni della Roma. A fine partita l'attaccante viola Moise Kean ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

KEAN A DAZN

In cosa ti senti più forte rispetto a prima?

“Mentalmente mi sento più maturo. Sono arrivato alla Fiorentina e sono stato accolto molto bene, tutti mi vogliono bene. Questo mi porta ad allenarmi al massimo e a dare il cuore in tutte le partite”.

Come vivi la concorrenza con Retegui?

“Se non ci fosse lui non sarebbe una bella sfida. La competizione fa bene anche al calcio italiano. Gli attaccanti italiani ci sono. Retegui è un ottimo giocatore ed è giusto mantenere le statistiche alte”.

Retegui ha fatto 6 gol in più di te per ora.

“È ancora lunga”.