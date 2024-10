Elfsborg-Roma, PELLEGRINI: "La squadra non ha sbagliato atteggiamento, è stata una giornata sfortunata. Ma avanti con fiducia" (VIDEO)

Dopo l'1-1 casalingo con l'Athletic, la Roma esce sconfitta alla Boras Arena nella seconda gara della fase campionato di Europa League: termina 1-0 per l'Elfsborg. Dopo la partita il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"Bisogna guardare avanti con fiducia e lavorare forte come stiamo facendo. Ci dispiace tantissimo del risultato, perché non siamo venuti qui per non vincere la partita. Secondo me, la squadra non ha sbagliato atteggiamento, ma c'è qualcosa che non è andato altrimenti non avremmo perso. Sono cose che fanno parte del tempo giusto per apprendere al 100% quello che ci viene richiesto e quello che condividiamo con il mister. È questione di dettagli. Loro hanno segnato su rigore e hanno avuto qualche ripartenza, ma nulla di più. Noi abbiamo condotto tutta la partita, per tanti periodi abbiamo comandato il gioco, siamo stati tanto offensivi e abbiamo avuto tante occasioni. È stata una giornata un po' sfortunata, dove le cose non sono andate bene e ci dispiace tantissimo per tutti, per noi, per i tifosi, per la gente venuta qui a sostenerci".

Quanto è importante chiudersi subito visto che c'è una partita tra poche ore?

"C'è una partita tra tre giorni, è una fortuna in questi casi perché c'è subito la possibilità di fare bene e rimediare al risultato di questa sera. Con il mister guarderemo e analizzeremo tutti i dettagli che potevano essere fatti questa sera per riuscire a vincere. Domenica ci aspetta una partita importante di campionato che non vogliamo assolutamente sbagliare".