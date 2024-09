Udinese-Roma, Runjaic: "Vittoria meritata dei giallorossi, dobbiamo tenere di più la palla"

In uno Stadio Olimpico in protesta la Roma conquista la prima vittoria stagionale: i giallorossi battono 3-0 l'Udinese nella quinta giornata di campionato, all'esordio di Ivan Juric in panchina. Dopo la partita il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RUNJAIC A DAZN

Cosa non ha funzionato oggi?

“Immaginavo una gara in cui saremmo stati più alti per vincere più duelli. È stata una vittoria meritata per la Roma, abbiamo tenuto pochi palloni e perso troppi duelli”.

Anche oggi è venuto a giocare con una squadra molto offensiva.

“La chiave è nei duelli, ma anche perché abbiamo giocato contro una grande squadra. Oggi ho schierato una squadra offensiva ma non guardo i nomi, dobbiamo tenere di più la palla e giocare di più”.

Un pensiero su Lucca.

“Sto lavorando con molta pazienza nei suoi confronti ma deve crescere su tanti dettagli, ad esempio prendere spunto da quello che ha fatto Davies nel secondo tempo”.

RUNJAIC IN CONFERENZA STAMPA

Una sconfitta dopo tre importanti vittorie. Cosa pensa di aver sbagliato?

"Innanzitutto voglio congratularmi con mister Juric e la sua squadra per la meritata vittoria. Tante cose abbiamo sbagliato oggi: dai troppi duelli persi ai troppi gol concessi. Sicuramente la Roma è il club più forte che abbiamo trovato in questi primi 5 incontri".

Influisce questa sconfitta nel vostro percorso? E se sì, quanto?

"Al momento non influisce. Rispetto alla sconfitta siamo all'inizio del nostro percorso. Sappiamo che dobbiamo essere sempre al top se vogliamo competere con tutte le squadre. Abbiamo fatto degli errori ma dobbiamo migliorare e dare di più. Fa tutto parte del processo di adattamento e questo richiede sempre tempo. Ci sono giocatori molto giovani che hanno bisogno di lavorare di più. Ripeto, abbiamo bisogno di tempo e di lavoro. Questa è stata un'importante lezione che ci aiuterà a migliorare".