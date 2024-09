Roma-Udinese, DOVBYK: "Grande connessione con Dybala. Risultato importante per la fiducia"

In uno Stadio Olimpico in protesta la Roma conquista la prima vittoria stagionale: i giallorossi battono 3-0 l'Udinese nella quinta giornata di campionato, all'esordio di Ivan Juric in panchina. Dopo la partita Artem Dovbyk ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DOVBYK A DAZN

Grande atteggiamento da parte vostra.

"Risultato molto importante per noi perché ci serve per riavere fiducia".

È questo il vero Artem Dovbyk?

"Dovevo adattarmi a un nuovo campionato e a nuovi difensori che sono più duri".

Quanto è bello giocare con uno come Dybala?

"È bellissimo, c'è una grande connessione e spero di poter giocare ancora tanto con lui".

DOVBYK A SKY SPORT

Quale è la differenza principale tra De Rossi e Juric?

“Stasera si potrebbe dire il risultato. Ovviamente tutti dobbiamo cambiare la testa ed essere più concentrati ogni partita, pressando chiunque in ogni zona del campo”.