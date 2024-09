Roma-Venezia, SVILAR: "Con Juric è un modo di giocare diverso, serve tempo. Felice per Pisilli, diventerà molto forte"

All'Olimpico la Roma rimonta il Venezia e vince 2-1 grazie ai gol di Cristante e Pisilli nella sesta giornata di campionato. Dopo la partita il portiere giallorosso Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR A DAZN

Come è cambiata la fase difensiva con Juric?

“È un modo di giocare diverso e ancora non siamo abituati perché abbiamo fatto una preparazione diversa. Ci serve un po’ di tempo ma stiamo facendo un buon lavoro. Tutti si stanno adattando molto velocemente”.

Quale è stata la parata più difficile?

“Quella su Oristanio. Su Pohjanpalo sono andato in tuffo e mi ha colpito, mentre nella seconda sono stato fortunato ad aver messo la mano nel posto giusto. Meno male, è il mio lavoro”.

Quanto cambia quando Angelino gioca da braccetto?

“È molto forte sia con la palla sia di testa. Non è alto ma è molto attento e furbo. Spero continui così”.

Pisilli?

“Bravissimo ragazzo, diventerà un giocatore molto forte. Sono molto felice per lui e per la nostra vittoria”.

Come ha festeggiato nello spogliatoio?

“Due settimane fa ci ha portato la pizza per il suo compleanno, ora deve portare qualcosa di più”.

SVILAR IN CONFERENZA STAMPA

Qual è stata la parata più difficile?

"L'ultima parata è stata la più complicata delle altre. Sono contento di fare il mio lavoro per portare i tre punti. Molto contento. Dopo 7-8 mesi mi sento che sto crescendo, sto andando meglio. Se vedo delle differenze tra De Rossi e Juric? Sì, hanno visioni e idee diverse, molte positive entrambe".

Sei il miglior portiere della Serie A?

"(ride, ndr) Io sto solo concentrato e faccio il mio lavoro. Non sto pensando a nient'altro se non alla partita che segue. Penso solo al calcio e a nient'altro".

Vi sentite una squadra da Champions?

"Stiamo giocando in Europa e puntiamo per arrivare in Champions l'anno prossimo. Stiamo giocando in Europa con ambizioni grandi e faremo il nostro meglio per arrivarci il prima possibile".

Come hai preso l'esonero?

"Sono stati giorni pesanti per la squadra e per il club. Non voglio parlare del passato. Adesso siamo andati avanti e stiamo provando a mettere in pratica le idee del mister".

Sono cambiate le richieste per le uscite alte?

"Stiamo facendo un lavoro diverso. Stiamo difendendo a zona. Ma stiamo facendo un buon lavoro e il mister ci pensa tanto. Il giorno della partita ci concentriamo nei calci d'angolo. Stiamo facendo bene".