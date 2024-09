Roma-Venezia, Pohjanpalo: "Peccato per il risultato, è stata una partita difficile"

Allo Stadio Olimpico la Roma batte il Venezia in rimonta: termina 2-1 grazie alle reti di Cristante e Pisilli. Dopo la partita l'attaccante e autore del gol del vantaggio del Venezia, Joel Joel Pohjanpalo, ha parlato ai microfoni dei cronisti.

POHJANPALO IN CONFERENZA STAMPA

Quali sono le tue impressioni su Lazio e Roma?

"Per me è difficile giudicare una partita che non ho giocato come quella contro la Lazio. Oggi è stata una partita difficile. Peccato per il risultato finale".

Pensate che quella con Di Francesco sia la strada giusta?

"Sì, crediamo nel mister indubbiamente. Il gruppo c'è e i progressi si sono visti anche contro il Genoa. Dei piccoli errori ci sono costati molto nella partita. Lavoreremo su quelli".