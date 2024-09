Roma-Venezia, PISILLI: "Segnare con questa maglia è un sogno che si avvera"

All'Olimpico la Roma rimonta il Venezia e vince 2-1 grazie ai gol di Cristante e Pisilli nella sesta giornata di campionato. Dopo la partita il centrocampista 20enne ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PISILLI A DAZN

Che emozioni provi?

“Segnare in questo stadio e con questa maglia è un sogno che si avvera, è tutto ciò che sogno fin da bambino”.

Durante l’esultanza ti hanno fatto anche un gavettone.

“Il mio primo pensiero è stato andare verso i miei compagni, è per questo che ho esultato con la panchina”.

Ti sei fatto un grande regalo di compleanno.

“Sono molto contento”.

Come è giocare con Cristante?

“Un onore, imparo sempre dai più grandi. Rubare in allenamento dei piccoli dettagli è fondamentale per crescere e migliorare”.

Come festeggi il gol questa sera?

“Lo dedico alla mia famiglia e alla squadra. Non so cosa farò stasera, niente di troppo particolare perché domani ci alleniamo. Magari una cena con i parenti”.

Non festeggi con i tuoi compagni?

“Poi festeggeremo quando avremo tempo”.