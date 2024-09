Roma-Venezia, Nicolussi Caviglia: "Cristante e Kone? Sarà una bella sfida, dobbiamo essere tatticamente intelligenti"

Alle ore 15 allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio Hans Nicolussi Caviglia, calciatore dei lagunari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

NICOLUSSI CAVIGLIA A DAZN

Su cosa sta puntando maggiormente Di Francesco?

"Sono contento di tornare dopo la squalifica. Abbiamo studiato la partita, sarà bella e tosta. Noi vogliamo proseguire sulla striscia del match contro il Genoa".

Come puoi sorprendere Cristante e Koné?

"Sono fisici e di gamba ma giocano anche in verticale. Sarà una bella sfida, possiamo andare a prenderli in maniera diversa. Sarà improntante essere tatticamente intelligente".

Che approccio dovete avere?

"Molto più concentrato, imparando dagli errori fatti. Cercheremo già da oggi di iniziare bene".